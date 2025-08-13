Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 16:27

Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным

Трамп осудил американские СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным

Американские СМИ предпринимают попытки дискредитировать встречу с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Хозяин Белого дома счел их «нечестными» и «больными людьми». По словам Трампа, даже если он бы получил две российские столицы в рамках сделки с Кремлем, эти СМИ» назвали бы это провалом.

Они больные, нечестные люди, которые, возможно, вообще ненавидят нашу страну. Но это неважно, потому что мы побеждаем! — отметил Трамп.

Президент США 9 августа заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 числа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

