13 августа 2025 в 18:00

Коц: Украина требует от России отказаться от одного козыря

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В случае заключения воздушного перемирия между Москвой и Киевом РФ может потерять один важный козырь, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram. Он напомнил о большом ущербе, который российские БПЛА и крылатые ракеты наносят военной инфраструктуре Украины.

Да, Киев создает нам определенные проблемы своими дронами-самолетами. Но ущерб, который мы наносим украинской военной инфраструктуре «Геранями», крылатыми ракетами и ФАБами с УМПК, многократно больший. И нам предлагают от этого козыря добровольно отказаться, — констатировал Коц.

По его словам, для договора между сторонами Киев должен вывести свои войска из Донбасса. Военкор также напомнил, что российская сторона неоднократно проводила четкую границу между военными действиями и переговорами.

Ранее Коц рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области с применением дронов-камикадзе «Герань-2». Он отметил, что атака пришлась на передовой пункт управления ВСУ. В Минобороны РФ никак не комментировали данную информацию.

Александр Коц
Украина
перемирия
преимущества
