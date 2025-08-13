Украина готова задействовать запрещенные методы для срыва намеченных переговоров России и США на Аляске, предположил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев стремится создать негативный информационный фон и помешать встрече лидеров двух стран.

Сейчас Украина снова начинает говорить о том, что «давайте установим режим прекращения огня и давайте установим его на 30 дней». Наверно, за 30 дней легче установить фортификационные сооружения. В преддверии проведения важного саммита США и РФ важно смотреть на контекст. Он, к сожалению, со стороны Украины, поддерживаемой европейскими странами, негативный. Украина сегодня готова применить весь арсенал запрещенных средств для срыва и создания негативного информационного фона, — отметил дипломат.

По его словам, после подтверждения информации о предстоящем саммите в США и России обстрелы приграничных территорий выросли примерно на четверть, а число городов, подвергающихся атакам, увеличилось в полтора раза. Все это произошло за считаные дни до предполагаемой встречи, подытожил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным на саммит РФ и США, который пройдет на Аляске, отправится не только глава МИД Сергей Лавров, но и представители Министерства обороны. В поездке будет задействована большая команда, включая силовые структуры и других специалистов. По его словам, на встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом обсудят не только украинский кризис, но и ряд других ключевых вопросов.