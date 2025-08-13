Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 17:39

В Госдуме раскрыли, кто поедет с Путиным на Аляску

Депутат Чепа: вместе с Путиным на Аляску поедут представители Минобороны

Вместе с президентом России Владимиром Путиным на саммит РФ — США, который пройдет на Аляске, поедет не только глава МИД Сергей Лавров, но и представители Министерства обороны, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что на Аляску отправится большая команда. Депутат допустил, что в ходе встречи Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом будет решаться много вопросов кроме украинского кризиса.

[На Аляску] едет не только Сергей Викторович Лавров, едет целая команда, едет большая команда. Это и представители Министерства обороны, и других силовых структур. Едут, наверное, и какие-то другие специалисты, потому что я уверен, что помимо украинского вопроса будет стоять еще ряд вопросов, которые будут обсуждать. И с президентом едет обычно большая команда, — пояснил Чепа.

Ранее политолог Станислав Ткаченко заявил, что даже если Киев совершит провокацию с жертвами и обвинит в ней Россию, это не сорвет встречу Путина и Трампа на Аляске. По его словам, стороны сделали большие ставки на эти переговоры, и соответствующие ведомства США и России будут стремиться предотвратить любые провокации.

