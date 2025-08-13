Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Звездный телеведущий прислал прощальный венок на могилу Краско

Телеведущий Андрей Малахов прислал венок на похороны артиста Ивана Краско, передает корреспондент NEWS.ru. Шоумен выразил соболезнования по случаю смерти актера вместе с журналистом Александром Митрошенковым.

Венок от ведущего и его коллеги состоит из белых искусственных цветов. На траурной ленте виднеется надпись «Любим и скорбим». Также в знак скорби венки прислали театры Санкт-Петербурга и различные госучреждения города. Кроме того, цветы на могилу Краско отправил футбольный клуб «Зенит».

Ранее сообщалось, что актер Андрей Ургант не пришел на прощание с Краско, которое состоялось в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. По словам источника, близкого к окружению Краско, актера просили позвонить Ивану Ивановичу, когда он был плох, чтобы тот порадовался вниманию. Отец шоумена и телеведущего Ивана Урганта согласился позвонить, но в итоге не стал этого делать.

Позже Андрей Ургант заявил, что не был на похоронах из-за работы в Москве. Он подчеркнул, что если бы в этот день находился в Санкт-Петербурге, то обязательно посетил бы траурную церемонию.

