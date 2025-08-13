Звездный телеведущий прислал прощальный венок на могилу Краско

Телеведущий Андрей Малахов прислал венок на похороны артиста Ивана Краско, передает корреспондент NEWS.ru. Шоумен выразил соболезнования по случаю смерти актера вместе с журналистом Александром Митрошенковым.

Венок от ведущего и его коллеги состоит из белых искусственных цветов. На траурной ленте виднеется надпись «Любим и скорбим». Также в знак скорби венки прислали театры Санкт-Петербурга и различные госучреждения города. Кроме того, цветы на могилу Краско отправил футбольный клуб «Зенит».

Ранее сообщалось, что актер Андрей Ургант не пришел на прощание с Краско, которое состоялось в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. По словам источника, близкого к окружению Краско, актера просили позвонить Ивану Ивановичу, когда он был плох, чтобы тот порадовался вниманию. Отец шоумена и телеведущего Ивана Урганта согласился позвонить, но в итоге не стал этого делать.

Позже Андрей Ургант заявил, что не был на похоронах из-за работы в Москве. Он подчеркнул, что если бы в этот день находился в Санкт-Петербурге, то обязательно посетил бы траурную церемонию.