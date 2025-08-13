Ургант объяснил, почему не пришел на похороны Краско Актер Андрей Ургант заявил, что пропустил похороны Краско из-за работы в Москве

Актер театра и кино Андрей Ургант заявил, что пропустил похороны народного артиста России Ивана Краско из-за работы в Москве. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что если бы в этот день находился в Санкт-Петербурге, то обязательно бы посетил траурную церемонию.

Я нахожусь на работе в городе Москве. Это единственная причина, [почему я не пришел на похороны Краско]. Если бы я был в Петербурге, я бы непременно там был, — пояснил Ургант.

Краско похоронили 13 августа на кладбище в поселке Комарово рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско. Также недалеко от обоих артистов находится могила ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Церемония прощания с Краско состоялась в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской и закончилась бурными аплодисментами участников.

Ранее бывшая супруга Краско Наталья Вяль заявила, что не осуждает артистов Андрея Урганта и Михаила Боярского за отсутствие на похоронах. По ее словам, у них из-за почтенного возраста могли возникнуть свои проблемы со здоровьем.