13 августа 2025 в 16:01

Экс-жена Краско высказалась об отсутствии Урганта и Боярского на похоронах

NEWS.ru: Вяль не осуждает Урганта и Боярского за отсутствие на похоронах Краско

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бывшая супруга актера Ивана Краско Наталья Вяль заявила корреспонденту NEWS.ru, что не осуждает артистов Андрея Урганта и Михаила Боярского за отсутствие на похоронах. По ее словам, у них из-за почтенного возраста могли возникнуть свои проблемы со здоровьем.

Мало ли чего. Люди-то тоже не молодые. Мало ли что со здоровьем. Потому что сейчас вот эти перепады и погода. Мы сами еле живые. У всех головы у нас, у всех мигрени. Я никого совершенно не осуждаю, — отметила Вяль.

Ранее сообщалось, что Андрей Ургант не пришел на прощание с Краско, которое состоялось в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. По словам источника, близкого к окружению Краско, актера просили позвонить Ивану Ивановичу, когда он был плох, чтобы тот порадовался вниманию. Отец шоумена и телеведущего Ивана Урганта согласился позвонить, но в итоге не стал этого делать.

Краско похоронили на кладбище в поселке Комарово рядом с могилой его сына актера Андрея Краско. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, также недалеко находится могила ученого-физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

