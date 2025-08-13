Сиделка Краско ответила на обвинения во лжи со стороны экс-жены актера

Сиделка актера Ивана Краско Дарья Пашкова после его похорон ответила на обвинения во лжи, в частности по поводу сбора денег. По ее словам, такие заявления делаются, вероятно, для подогревания аудитории, передает корреспондент NEWS.ru.

Да, я слышала это, но мы с ним уже все выяснили. Я думаю, что это просто было сделано для подогревания аудитории, скорее всего, я не знаю, — сказала Пашкова.

Она добавила, что нестыковки действительно есть, но при этом подчеркнула, что Краско не отказывался от госпитализации. Более того, по ее словам, артист понимал это и ждал, когда его заберут в больницу.

Ранее вдова Краско Наталья Вяль заявила, что подозревает Пашкову в обмане. В разговоре с NEWS.ru на церемонии прощания она отметила ряд несоответствий в ее действиях, в том числе касающихся сбора денег. По ее словам, сиделка якобы сообщала разным людям разную информацию, в частности о госпитализации Краско.

Прежде на видео Пашкова разрыдалась на церемонии прощания с актером. На кадрах женщина склонилась над бездыханным телом артиста. Сиделка трогательно гладила Краско рукой по лбу. Вокруг нее также столпились другие участники траурной церемонии, чтобы проститься с артистом.