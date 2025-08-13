Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 18:01

Сиделка Краско ответила на обвинения во лжи со стороны экс-жены актера

Сиделка Краско Пашкова назвала обвинения во лжи попыткой подогревания аудитории

Дарья Пашкова Дарья Пашкова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сиделка актера Ивана Краско Дарья Пашкова после его похорон ответила на обвинения во лжи, в частности по поводу сбора денег. По ее словам, такие заявления делаются, вероятно, для подогревания аудитории, передает корреспондент NEWS.ru.

Да, я слышала это, но мы с ним уже все выяснили. Я думаю, что это просто было сделано для подогревания аудитории, скорее всего, я не знаю, — сказала Пашкова.

Она добавила, что нестыковки действительно есть, но при этом подчеркнула, что Краско не отказывался от госпитализации. Более того, по ее словам, артист понимал это и ждал, когда его заберут в больницу.

Ранее вдова Краско Наталья Вяль заявила, что подозревает Пашкову в обмане. В разговоре с NEWS.ru на церемонии прощания она отметила ряд несоответствий в ее действиях, в том числе касающихся сбора денег. По ее словам, сиделка якобы сообщала разным людям разную информацию, в частности о госпитализации Краско.

Прежде на видео Пашкова разрыдалась на церемонии прощания с актером. На кадрах женщина склонилась над бездыханным телом артиста. Сиделка трогательно гладила Краско рукой по лбу. Вокруг нее также столпились другие участники траурной церемонии, чтобы проститься с артистом.

Иван Краско
Россия
сиделки
актеры
видео
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Теннисиста Розенкранца дисквалифировали за принятие душа
В Совфеде предположили, как Еврокомиссия попытается свергнуть Орбана
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.