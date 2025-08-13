Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 18:07

В Европе могут принять неожиданное решение по антироссийским санкциям

Sky News: ЕС может ослабить санкции против России при прекращении огня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европейский союз изучает возможность ослабления санкционного режима в отношении России в случае установления режима прекращения огня на Украине, сообщает Sky News со ссылкой на осведомленные источники. Данная инициатива обсуждается на фоне интенсивных дипломатических консультаций между западными лидерами.

Союзники Украины рассматривают возможность постепенного смягчения санкций против России, если удастся договориться о полном прекращении огня, — отмечается в материале.

По информации телеканала, итальянские официальные лица подтвердили актуальность этого вопроса в ходе текущих переговоров. Как уточняют источники, в рамках сегодняшних многосторонних консультаций с участием президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте и украинского лидера Владимира Зеленского европейские представители намерены добиваться более активного вовлечения ЕС в переговорный процесс между США и Россией. Особое внимание уделяется поиску механизмов поэтапного снятия ограничений при выполнении Москвой определенных условий.

Ранее глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что США могут усилить санкции против России в случае неудачи на саммите президентов двух стран на Аляске. По его словам, вторичные пошлины против государств, закупающих нефть у РФ, также могут повысить.

