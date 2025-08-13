Попытки европейских лидеров провести консультации с американским правительством перед предстоящим саммитом на Аляске с целью повлиять на позицию Белого дома являются политически и практически мизерными, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев. Ожидается, что предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа.

Мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожные действия, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Великобритания очень недовольна публичными заявлениями лидеров ЕС о предстоящих переговорах президентов США и России. Лондон опасается, что они спровоцируют гнев Вашингтона. Европейский союз рискует быть отстраненным от ключевых переговоров по Украине.

До этого экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что предстоящая встреча Путина и Трампа на Аляске может стать важным шагом к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что сам факт переговоров между лидерами двух стран уже свидетельствует о прогрессе.