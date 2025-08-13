Греция экстрадирует беглого молдавского политика

Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает ТАСС. Сам Плахотнюк на заседании не присутствовал.

Принимается решение об экстрадиции Владимира Плахотнюка в Молдавию. Он будет находиться временно в предварительном заключении до экстрадиции, — сказал судья Николаос Милиос.

Финальное решение об экстрадиции остается за Министерством юстиции Греции. Решение судей должно поступить в это ведомство, а также в прокуратуру в письменном виде.

Адвокат Яннис Лаврентиадис в суде заявил, что Плахотнюк хочет экстрадиции в Молдавию и поэтому защита просит у судей одобрения. Адвокат Василиос Спиру отметил, что Плахотнюк не боится экстрадиции.

В 2024 году Плахотнюка обвинили в выводе из России более 48 млрд рублей. По версии следствия, банкир действовал с сообщниками — Вячеславом Платоном, Александром Коркиным и Ренато Усатым. В марте Платона задержали в Великобритании, местные правоохранители изъявляли желание экстрадировать бизнесмена на родину.

О задержании Плахотнюка в Греции стало известно 22 июля. Вместе с ним арестовали экс-депутата парламента Молдавии от ДПМ Константина Цуцу.