13 августа 2025 в 16:33

Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах

IT-эксперт Силантьев: быстро заблокировать звонки в мессенджерах не получится

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Быстро заблокировать звонки в мессенджерах не получится, заявил IT-эксперт Даниил Силантьев. По его словам, которые приводит ЕАН, трафик шифруется, и понять, идет разговор голосом или это просто переписка, будет сложно.

Могу предположить, что блокировка звонков в мессенджерах — это нетривиальная техническая задача, потому что весь трафик, все, что происходит между абонентами <…> в Telegram, шифруется. И прорваться сквозь эту шифровку и однозначно понять, что именно вот этот кусок передачи данных отвечает за голос, не так просто, — заявил Силантьев.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что потенциальная блокировка голосовой связи в зарубежных мессенджерах окажется совершенно бесполезной. По его словам, при данном сценарии пользователи снова воспользуются VPN.

Депутат считает правильным улучшение отечественных мессенджеров. Он уверен, что россияне должны сами выбирать российские приложения. При этом он раскритиковал идею использовать блокировки, чтобы завлечь пользователей в них.

