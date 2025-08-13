Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 17:06

Россиянам раскрыли, когда цены на вторичку догонят стоимость новых квартир

Риелтор Перескокова: цены на вторичку и новостройки сблизятся при ставке в 12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на вторичное жилье могут приблизиться к стоимости новых квартир при снижении ставки по рыночной ипотеке до 10–12%, заявила NEWS.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, комментируя сообщение о росте разрыва цен между первичным и вторичным рынком до 80%. При этом, по ее словам, падения цен на новостройки ожидать не следует.

Рост цен на рынке вторичной недвижимости возможен, если ставка по рыночной ипотеке снизится хотя бы до 10–12%. При постепенном снижении ипотечной ставки рост цен на вторичном рынке будет, но не очень быстрый. При снижении ставки до 10–12% вторичный рынок очень оживится и цены вырастут, потому что вырастет спрос. Вторичный рынок подтянется до уровня новостроек. Что касается падения цен на новостройки, об этом не стоит мечтать, — отметила Перескокова.

Как подчеркнула риелтор, сокращение программ льготной ипотеки приведет к снижению спроса на новостройки. По ее словам, это также может приблизить цены на вторичном рынке к стоимости новых квартир.

При сворачивании субсидированных ставок и росте доли рыночной ипотеки спрос на новостройки резко снизится, и цены будут корректироваться. Это может произойти только в 2025–2026 году, потому что Минфин уже сейчас обсуждает постепенное сворачивание льготных программ, — пояснила Перескокова.

Ранее риелтор Александра Сабанцева заявила, что людям, которые оформили кредит на покупку жилья на долгий срок, может быть выгодно купить скидку на ставку по ипотеке. По ее словам, в особенности это касается тех случаев, когда первоначальный коэффициент по кредиту слишком большой.

квартиры
Россия
цены
жильё
