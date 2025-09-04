Экономист рассказал, к подорожанию каких продуктов стоит быть готовыми Экономист Холод: цены на овощи будут расти до нового урожая

Цены на овощи, зерновые и мясо меняются в России из-за сезонного фактора, рассказал Общественной службе новостей экономист Леонид Холод. По его словам, цены на данную продукцию будут повышаться.

Сейчас, когда на рынок попал основной базовый урожай, цена минимальная. С этого момента начинается медленный, но неуклонный рост. Несмотря на разные мрачные прогнозы, ничего панического тут не происходит. Уборочная идет, урожай в среднем неплохой для российских нужд, — заявил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести заморозку цен на ряд социально значимых продуктов. Эта мера должна действовать до конца текущего года, считает он. Миронов пояснил, что за год расходы российских семей на продукты питания выросли на 10–15%.