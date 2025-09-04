«РусГидро» получит уголь по учтенным в тарифах ценам

Компания «Коулстар» стала первым угольным предприятием, согласившимся поставлять топливо для тепловых электростанций «РусГидро» по учтенным в тарифах ценам, сообщает пресс-служба энергетической компании. Соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фактические затраты ТЭС Дальнего Востока на закупку угля часто не соответствуют учтенным при формировании тарифов, так как уголь продается по свободным ценам. Это ведет к выпадающим доходам «РусГидро». Поэтому основным пунктом соглашения с «Коулстар» оказался принцип ценообразования. Цены на уголь будут соответствовать тарифным решениям госорганов.

Соглашение о долгосрочных поставках угля на тепловые электростанции группы «РусГидро» по ценам, учтенным в тарифах на электроэнергию и тепло, для нас — прецедентное. Мы все последние годы стремились заключить долгосрочные контракты по приемлемым ценам, но только сегодня получили такую возможность с компанией «Коулстар», — отметил заместитель гендиректора, руководитель аппарата предправления «Русгидро» Александр Чариков.

Ранее энергетик Игорь Юшков сообщил, что угольная отрасль в России оказалась в упадке из-за перевода поставок в Азию. По его словам, с точки зрения логистики Кузбассу выгоднее продавать уголь в Европу. Эксперт также объяснил, что в 2022–2023 годах проблемы в отрасли сглаживали высокие цены на фоне энергокризиса, но в 2024-м уголь стал возвращаться к средним значениям.