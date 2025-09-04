Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:21

«РусГидро» получит уголь по учтенным в тарифах ценам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Коулстар» стала первым угольным предприятием, согласившимся поставлять топливо для тепловых электростанций «РусГидро» по учтенным в тарифах ценам, сообщает пресс-служба энергетической компании. Соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фактические затраты ТЭС Дальнего Востока на закупку угля часто не соответствуют учтенным при формировании тарифов, так как уголь продается по свободным ценам. Это ведет к выпадающим доходам «РусГидро». Поэтому основным пунктом соглашения с «Коулстар» оказался принцип ценообразования. Цены на уголь будут соответствовать тарифным решениям госорганов.

Соглашение о долгосрочных поставках угля на тепловые электростанции группы «РусГидро» по ценам, учтенным в тарифах на электроэнергию и тепло, для нас — прецедентное. Мы все последние годы стремились заключить долгосрочные контракты по приемлемым ценам, но только сегодня получили такую возможность с компанией «Коулстар», — отметил заместитель гендиректора, руководитель аппарата предправления «Русгидро» Александр Чариков.

Ранее энергетик Игорь Юшков сообщил, что угольная отрасль в России оказалась в упадке из-за перевода поставок в Азию. По его словам, с точки зрения логистики Кузбассу выгоднее продавать уголь в Европу. Эксперт также объяснил, что в 2022–2023 годах проблемы в отрасли сглаживали высокие цены на фоне энергокризиса, но в 2024-м уголь стал возвращаться к средним значениям.

тарифы
уголь
цены
русгидро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Робот-доставщик заблокировал проезд лимузину с «мигалкой»
«Окей, что-то новенькое»: Каллас запуталась в итогах Второй мировой войны
Появились первые подозреваемые в убийстве россиянина на Burning Man
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.