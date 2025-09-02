Саммит ШОС — 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 10:34

Россиянам рассказали, повлияет ли ключевая ставка на курс рубля

Экономист Беляев: ключевая ставка никак не повлияет на курс рубля

Ключевая ставка никак не повлияет на курс рубля, заявил финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, которые приводит 360.ru, между ставкой и инфляцией ошибочно ставят знак равенства.

Это слова малообразованных монетаристов, которые квакают из телевизора. Ставка никак не влияет на курс рубля и на положение доллара, — пояснил экономист.

Ранее сообщалось, что Банк России на сентябрьском заседании по ключевой ставке будет выбирать между двумя вариантами ее снижения — на 100 или на 200 базисных пунктов. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов предположил, что существует больше аргументов в пользу снижения ставки на 100 пунктов.

До этого первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров говорил, что снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов представляется малореалистичным сценарием. Он добавил, что все меры должны осуществляться более «умеренно, сдержанно, но своевременно».

