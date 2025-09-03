Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 06:30

Россиянам дали пару советов, как сэкономить при покупке жилья

Риелтор Зайцева: скидки от девелоперов помогут сэкономить при покупке жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции и скидки от девелоперов помогут сэкономить при покупке жилья, заявила эксперт по недвижимости Марина Зайцева. В беседе с NEWS.ru она также посоветовала изучить рынок в разные сезоны, что поможет выбрать более экономически выгодное время для сделки. Кроме этого, по ее словам, не нужно забывать об использовании различных программ, если покупка предполагает финансирование.

Для снижения затрат при покупке жилья в первую очередь необходимо изучить рынок в разные сезоны, что может помочь выбрать более экономически выгодное время для сделки. Вторым советом является проверка акций и скидок от девелоперов, которые могут существенно повлиять на итоговую стоимость. Третье — использование различных программ, если покупка предполагает финансирование. И, наконец, юридическая проверка документации обязательна, чтобы избежать дополнительных расходов на восстановление прав собственности, — поделилась Зайцева.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что цены на жилье в России могут вырасти на 15% после возможного снижения ключевой ставки на 2% на заседании Центробанка 12 сентября. При этом, по ее словам, повысится доступность ипотеки и вырастет доля одобренных кредитов.

