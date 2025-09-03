Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:26

Появились кадры северного сияния над регионами России

Фото: Stuart Walker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в ночь на 3 сентября, сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН. Атмосферное явление было зафиксировано над Ленинградской областью, Ханты-Мансийским автономным округом, Ямало-Ненецким автономным округом и другими территориями страны.

Специалисты объяснили, что северное сияние возникает в результате столкновения заряженных частиц солнечного ветра с молекулами земной атмосферы. Это взаимодействие вызывает свечение неба в различных цветовых оттенках, которое особенно хорошо видно в высоких широтах.

Ранее эксперт Татиана Молосова заявила, что повышенная солнечная активность в ближайшие годы может привести к серьезным последствиям. В частности, возможно смещение магнитных полюсов Земли. Особое беспокойство вызывает участившееся появление полярных сияний в южных регионах, что нехарактерно для этих широт. Как отметила Молосова, это может свидетельствовать либо о быстром ослаблении магнитного поля планеты, либо об изменениях в положении земной оси.

До этого в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что активная область 4197 на Солнце, накопившая значительные энергетические запасы, развернулась в сторону Земли. Ученые присвоили ей категорию Beta-Gamma-Delta, что соответствует высшему уровню сложности и размеров для группы солнечных пятен.

северное сияние
регионы
космос
Ленинградская область
Сибирь
