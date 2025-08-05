Риелтор объяснила, кому выгодно покупать скидку на ипотечную ставку

Людям, которые оформили кредит на покупку жилья на долгий срок, может быть выгодно купить скидку на ставку по ипотеке, заявила ЕАН риелтор Александра Сабанцева. По ее словам, в особенности это касается тех случаев, когда первоначальный коэффициент по кредиту слишком большой.
Некоторые действительно выбирают докупить скидку к ставке на один — три года. Но утверждать, что услуга невероятно популярна, не могу. Все-таки большинство сейчас выбирают льготную ипотеку или подождать, если подходят только под условия базовой ипотечной ставки, — пояснила Сабанцева.
Она добавила, что покупка скидки не имеет смысла, если человек взял ипотеку на короткий срок, например на пять лет. В таких обстоятельствах есть риск, что выгода от уменьшения процентов по кредиту не покроет затраты.
Ранее риелтор Наталья Перескокова заявила, что дифференцированная ставка ипотечного кредитования по регионам в зависимости от уровня доходов может усложнить получение кредита. Эксперт не исключила, что эта мера создаст риск махинаций с регистрацией.