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05 августа 2025 в 16:54

Риелтор объяснила, кому выгодно покупать скидку на ипотечную ставку

Риелтор Сабанцева: скидка на ставку по ипотеке выгодна при долгом сроке кредита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, которые оформили кредит на покупку жилья на долгий срок, может быть выгодно купить скидку на ставку по ипотеке, заявила ЕАН риелтор Александра Сабанцева. По ее словам, в особенности это касается тех случаев, когда первоначальный коэффициент по кредиту слишком большой.

Некоторые действительно выбирают докупить скидку к ставке на один — три года. Но утверждать, что услуга невероятно популярна, не могу. Все-таки большинство сейчас выбирают льготную ипотеку или подождать, если подходят только под условия базовой ипотечной ставки, — пояснила Сабанцева.

Она добавила, что покупка скидки не имеет смысла, если человек взял ипотеку на короткий срок, например на пять лет. В таких обстоятельствах есть риск, что выгода от уменьшения процентов по кредиту не покроет затраты.

Ранее риелтор Наталья Перескокова заявила, что дифференцированная ставка ипотечного кредитования по регионам в зависимости от уровня доходов может усложнить получение кредита. Эксперт не исключила, что эта мера создаст риск махинаций с регистрацией.

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