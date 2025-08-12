Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Свинина с картошкой под шубой: вкуснятина из самых обычных продуктов

Свинина с картошкой под овощной шубой — это сочное запеченное блюдо с ярким вкусом и ароматом! А главное, эта вкуснятина готовится из самых обычных продуктов.

Это блюдо сочетает нежную свинину, томленную в собственном соку, с рассыпчатой картошкой и сладковатой подушкой из перца, лука и моркови, которая пропитывает мясо и клубни насыщенными овощными нотками.

Для приготовления возьмите 1 кг свиной шеи (разрежьте на стейки), натрите их смесью из 1 ст. л. горчицы, 2 измельченных зубчиков чеснока, соли и перца. На дно формы выложите 1 кг картофеля (дольками), сверху — мясо. Шубу приготовьте из 2 болгарских перцев (соломкой), 2 морковей (тертых) и 2 луковиц (полукольцами), обжаренных 5 минут на масле с 1 ч. л. паприки. Равномерно распределите овощи поверх мяса, влейте 100 мл воды и запекайте 1 час при 180 °C под фольгой, затем 15–20 минут — без нее для румяной корочки.

Готовое блюдо порадует сочностью мяса, сливочным вкусом картофеля и сладковатыми нотками карамелизированных овощей.

Ранее стало известно, как приготовить сочную свинину с баклажанами в духовке.

