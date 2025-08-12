Озвучены главные причины выбора Аляски для переговоров России и США

Аляска была выбрана для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по нескольким причинам, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Во-первых, это место символизирует двусторонние отношения и независимость от влияния третьих стран. Во-вторых, оно обеспечивает безопасность, так как в этом месте отсутствует угроза теракта, отметил эксперт.

Аляска. Причины выбора места. Фиксируются двусторонние отношения и независимость от других стран. Безопасность. Существует угроза теракта против Путина со стороны Украины и ее самых главные союзников таких как Британия. Здесь угрозы теракта нет. Подчеркивается удаленность от Европы и Украины, — чтобы они не надоедали своими попытками повлиять на переговоры. Изоляция [украинского лидера Владимира] Зеленского. В случае Стамбула или ОАЭ, была угроза, что Зеленский прилетит туда сам, а лидеры Европы будут требовать провести встречу с ним. До Аляски Зеленскому не добраться. Это оригинальное решение. А оба — и Путин и Трамп, — любят оригинальные решения, — написал политолог.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что встреча президентов США и России состоится на Аляске по причинам, связанным с безопасностью. Как отметил депутат, этот регион расположен в непосредственной близости от России и исторически имеет с ней прочные связи.

Кроме того, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал неожиданным, но удачным решение провести встречу Путина и Трампа на Аляске. По его словам, такой выбор площадки ограничивает вмешательство Европы в ход переговоров.