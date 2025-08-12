Путин высоко оценил вклад КНДР в освобождение Курской области Путин высоко оценил помощь КНДР во время освобождения Курской области

Армия КНДР продемонстрировала мужество и героизм при освобождении Курской области от формирований ВСУ, заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Как передает пресс-служба Кремля, глава российского государства также поделился с коллегой информацией в контексте предстоящих переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность, — сказано в сообщении.

Ранее Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для поддержки российских войск в борьбе с ВСУ в Курской области Ким Чен Ын направлял элитные подразделения северокорейского спецназа. По его словам, эти бойцы отличаются физической и моральной выучкой.