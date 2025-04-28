Стало известно, кого Ким Чен Ын отправил на помощь России в борьбе с ВСУ Военэксперт Дандыкин: Ким Чен Ын отправил элитные войска в Курскую область

Фото: KCNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Для поддержки российских войск в борьбе с ВСУ в Курской области лидер КНДР Ким Чен Ын направлял элитные подразделения северокорейского спецназа, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эти бойцы отличаются физической и моральной выучкой.

Это было небольшое количество людей. Это элита северокорейских войск — спецназ. То есть это подготовленные люди, с великолепной физической подготовкой, моральной устойчивостью в боевых действиях. Они сразу не попали на линию боевого соприкосновения. Они, конечно же, прошли обучение, но пришли со своим оружием, которое тоже проверили в бою, — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что, несмотря на потери, северокорейский спецназ вел себя мужественно и стойко. Он подчеркнул, что войска КНДР во время участия в СВО отказались сдаваться в плен и внесли весомый вклад в отражение атак ВСУ.

Они понесли потери, но вели себя мужественно, стойко, в плен не сдавались. И, соответственно, внесли свой вклад в очищение курской земли от нацистов, причем это были достаточно нелегкие времена, группировка серьезная вторглась. Они и помогли, и приобрели боевой опыт, что для них очень важно, — резюмировал Дандыкин.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности северокорейских солдат.