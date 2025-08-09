Этот маринад никогда не подведет: свинина будет сочной и мягкой

Этот проверенный временем рецепт маринада никогда не подведет, с ним свинина будет сочной и мягкой. А его главное преимущество — доступность ингредиентов: потребуется только лук, соль, перец и уксус.

Для приготовления возьмите 2 кг свиной шеи, нарежьте крупными кубиками. 3-4 крупные луковицы нарежьте кольцами и хорошо помните руками с 1 ст. л. соли, чтобы выделился сок. Добавьте 2 ст. л. уксуса (9%), 1 ч. л. черного перца, можно положить щепотку кориандра. Тщательно перемешайте, оставьте мариноваться минимум на 6 часов, а лучше на ночь в холодильнике. Жарить следует на умеренных углях, постоянно переворачивая, около 20–25 минут.

Готовый шашлык получается сочным внутри с аппетитной хрустящей корочкой, пропитанный ароматом дыма и лука. Подавать лучше со свежими овощами и зеленым луком.

