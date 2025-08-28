Маринованные сливы на зиму без стерилизации! И к мясу, и начинка в пироги

Эти маринованные сливы — настоящее открытие для тех, кто любит яркие и необычные заготовки. Они получаются удивительно гармоничными: в меру кислыми, пикантно-сладкими и ароматными. Идеальная закуска к мясу, сытная начинка для пирогов или просто необычный десерт к сырной тарелке. И все это — без долгой стерилизации банок!

Для приготовления вам понадобится: один килограмм плотных слив, 300 граммов сахара, 200 миллилитров 9%-ного столового уксуса, три зубчика чеснока, пять горошин душистого перца, три бутона гвоздики, небольшой кусочек острого перчика чили (по желанию) и один литр воды.

Сливы тщательно вымойте и аккуратно надрежьте с одной стороны, чтобы не лопнули при мариновании. Разложите их по чистым банкам, перекладывая очищенными зубчиками чеснока и специями. В кастрюле вскипятите воду с сахаром, пока он полностью не растворится. Снимите сироп с огня и влейте уксус. Сразу же залейте сливы горячим маринадом, чтобы они полностью были покрыты жидкостью. Герметично закройте банки крышками, переверните вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания. Храните заготовку в прохладном темном месте. Сливы будут готовы через месяц, когда полностью пропитаются маринадом и раскроют свой вкус.

