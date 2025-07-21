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21 июля 2025 в 19:03

Сочная свинина с баклажанами: ужин, от которого вы пальчики оближете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные баклажаны со свининой — это сочное блюдо с насыщенным вкусом, где нежная мякоть баклажанов пропитывается мясным соком, а свинина приобретает пикантные овощные нотки.

Для приготовления нарежьте 500 г свиной шеи кубиками, обжарьте до румяности. 2 баклажана нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 15 минут, затем промокните влагу. В форму для запекания выложите слоями: баклажаны, мясо, 2 нарезанных помидора, посыпьте 3 зубчиками чеснока и 100 г тертого сыра. Залейте смесью из 200 мл сливок, 1 яйца и специй. Запекайте 40 минут при 180°C.

Подавайте горячим с зеленью — это блюдо с ароматной корочкой и тающей мякотью покорит всех! После такого ужина вы пальчики оближете.

Ранее стало известно, как приготовить гречаники с ароматным томатным соусом за полчаса.

свинина
баклажаны
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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