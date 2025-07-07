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07 июля 2025 в 22:45

На этот ужин вы потратите 30 минут: готовим гречаники с ароматным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гречаники с соусом — это сочные котлеты из гречки и фарша с хрустящей корочкой, политые густым ароматным соусом. На этот ужин вы потратите 30 минут, не больше!

Для приготовления отварите 200 г гречки, смешайте с 400 г мясного фарша, 1 яйцом, 1 луковицей, солью и перцем. Сформируйте котлеты, обжарьте до золотистой корочки. Для соуса обжарьте 1 морковь и 1 луковицу, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл сливок, тушите 5 минут. Объедините с гречаниками.

Гречаники получаются нежными внутри с насыщенным вкусом гречки и мяса, а сливочно-томатный соус придает им пикантность. Подавайте горячими с зеленью — это блюдо станет любимым в вашей семье!

Ранее стало известно, как приготовить котлеты с помидорами и сыром.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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