Запеканка из пюре, грибов и курицы! Станет вкусным хитом вашей кухни! Нежное картофельное пюре, сочные кусочки жареной курицы, ароматные грибы и расплавленный сыр — такая запеканка исчезает со стола моментально. Аппетитная золотистая корочка и сливочный вкус делают её идеальным вариантом для сытного ужина.

Ингредиенты

Картофельное пюре — 500–600 г

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Сливки 20% — 100 мл

Твёрдый сыр — 100 г

Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу

Соль, перец, растительное масло — для жарки

Приготовление

Подготовка ингредиентов. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки, посолите и поперчите. Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте до румяности на той же сковороде. Сборка запеканки. В форму для запекания выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Сверху распределите жареные грибы, затем курицу. Полейте сливками и посыпьте половиной натёртого сыра. Накройте оставшимся пюре, разровняйте вилкой. Посыпьте второй половиной сыра. Запекание. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не появится аппетитная корочка.

Подавайте горячей, украсив свежей зеленью. Эта запеканка — настоящее объедение!

