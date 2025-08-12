Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:30

Запеканка из пюре, грибов и курицы! Станет вкусным хитом вашей кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка из пюре, грибов и курицы! Станет вкусным хитом вашей кухни! Нежное картофельное пюре, сочные кусочки жареной курицы, ароматные грибы и расплавленный сыр — такая запеканка исчезает со стола моментально. Аппетитная золотистая корочка и сливочный вкус делают её идеальным вариантом для сытного ужина.

Ингредиенты

  • Картофельное пюре — 500–600 г
  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Сливки 20% — 100 мл
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу
  • Соль, перец, растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки, посолите и поперчите. Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте до румяности на той же сковороде.
  2. Сборка запеканки. В форму для запекания выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Сверху распределите жареные грибы, затем курицу. Полейте сливками и посыпьте половиной натёртого сыра. Накройте оставшимся пюре, разровняйте вилкой. Посыпьте второй половиной сыра.
  3. Запекание. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не появится аппетитная корочка.

Подавайте горячей, украсив свежей зеленью. Эта запеканка — настоящее объедение!

