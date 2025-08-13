Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты

Ведущая Петрикова: комментатор Губерниев способен возглавить ФЛГР

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обладает качествами для руководства Федерацией лыжных гонок России, заявила телеведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова в беседе с «Газетой.Ru». Ее слова прозвучали на фоне продолжающегося конфликта между Губерниевым и нынешним главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

У Губерниева и Вяльбе давнее соперничество, правда, пока только словесное. — Заявление Димы, на мой взгляд, не случайно, но это, скорее, игра «кто кого». Что касается полномочий (главы ФЛГР — NEWS.ru), думаю, Губерниев справится, он и президентом мог бы стать. Единственное, пока непонятно, как он все успевать будет, ведь и так работа 24/7. Таких, как он, больше нет, — сказала Петрикова.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что позиция Дмитрия Губерниева, который призвал российских гимнасток не возмущаться из-за запрета демонстрации георгиевской ленты на международных соревнованиях, является ошибочной. По его словам, подобные ограничения похожи на идеологическую войну.

Прежде Губерниев заявил, что российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту, но возмущаться смысла нет. Он призвал атлетов не злиться на этот счет, а ехать на соревнования и побеждать.

