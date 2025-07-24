Депутат высказался о запрете георгиевской ленты на международных турнирах

Позиция спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который призвал российских гимнасток не возмущаться из-за запрета демонстрации георгиевской ленты на международных соревнованиях, является ошибочной, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные ограничения похожи на идеологическую войну.

Георгиевская лента — это не просто символ, это священный для нашего народа знак воинской славы, памяти о героях, отдавших жизнь за родину. Запрещать его — значит оскорблять историю России, попирать память о Великой Победе. Это уже не просто спортивные ограничения, а откровенная идеологическая война против наших ценностей. Позиция Губерниева, будто можно молча соглашаться с любыми унижениями, лишь бы выступать на международных соревнованиях, глубоко ошибочна, — сказал Иванов.

Он добавил, что согласие с подобного рода запретами является косвенной поддержкой русофобии. По словам депутата, в России осквернение символов воинской славы, включая георгиевскую ленту, приравнивается к экстремизму и карается по закону.

Спорт должен объединять, а не становиться инструментом политического давления. Призываю российские спортивные власти занять принципиальную позицию и не допускать дальнейшего унижения национального достоинства. Мы не можем мириться с тем, что наши символы объявляют вне закона. Если международные организации хотят видеть российских спортсменов на своих турнирах, они должны уважать нашу историю и наши ценности. В противном случае, возможно, стоит пересмотреть целесообразность участия в таких мероприятиях, где попирается честь России, — отметил Иванов.

Ранее Губерниев заявил, что российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту, но возмущаться смысла нет. Он призвал атлетов не злиться на этот счет, а ехать на соревнования и побеждать.