Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 07:05

Депутат высказался о запрете георгиевской ленты на международных турнирах

Депутат Иванов назвал ошибочной позицию Губерниева по спортивным турнирам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который призвал российских гимнасток не возмущаться из-за запрета демонстрации георгиевской ленты на международных соревнованиях, является ошибочной, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные ограничения похожи на идеологическую войну.

Георгиевская лента — это не просто символ, это священный для нашего народа знак воинской славы, памяти о героях, отдавших жизнь за родину. Запрещать его — значит оскорблять историю России, попирать память о Великой Победе. Это уже не просто спортивные ограничения, а откровенная идеологическая война против наших ценностей. Позиция Губерниева, будто можно молча соглашаться с любыми унижениями, лишь бы выступать на международных соревнованиях, глубоко ошибочна, — сказал Иванов.

Он добавил, что согласие с подобного рода запретами является косвенной поддержкой русофобии. По словам депутата, в России осквернение символов воинской славы, включая георгиевскую ленту, приравнивается к экстремизму и карается по закону.

Спорт должен объединять, а не становиться инструментом политического давления. Призываю российские спортивные власти занять принципиальную позицию и не допускать дальнейшего унижения национального достоинства. Мы не можем мириться с тем, что наши символы объявляют вне закона. Если международные организации хотят видеть российских спортсменов на своих турнирах, они должны уважать нашу историю и наши ценности. В противном случае, возможно, стоит пересмотреть целесообразность участия в таких мероприятиях, где попирается честь России, — отметил Иванов.

Ранее Губерниев заявил, что российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту, но возмущаться смысла нет. Он призвал атлетов не злиться на этот счет, а ехать на соревнования и побеждать.

спорт
Дмитрий Губерниев
гимнастика
депутаты
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут запретить открывать дарксторы и ПВЗ в жилых домах
«Козел отпущения»: в США приготовили для «актера» Зеленского последнюю роль
Балтийский флот отрабатывает задачи по обороне побережья в рамках учений
Си Цзиньпин встретился с руководством Евросоюза
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 июля: инфографика
ВСУ устроили ночную атаку дронами на Черное и Азовское моря
Новый глава «Домодедово» заявил о предбанкротном состоянии аэропорта
В Германии изобрели «тараканов-шпионов» для войны будущего
Сразу три поселка в ДНР могут перейти под контроль России в ближайшее время
Российских студентов и абитуриентов стали обманывать «работники вузов»
Россиян предупредили, что негативно влияет на гормональный баланс
Авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тысяч рублей
В России ожидают появление тысяч «лишних» учителей
Россиянам раскрыли, что будет с долларом к осени
Депутат высказался о запрете георгиевской ленты на международных турнирах
На Западе объяснили, почему Зеленский решился на переговоры с Россией
Житель Камчатки приехал пьяным в ГАИ, чтобы подать жалобу
Украинские военные лишились пяти станций РЭБ в ДНР
Актер квеста в Москве вжился в роль и пырнул ножом посетительницу
В Люберцах прозвучал громкий взрыв
Дальше
Самое популярное
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.