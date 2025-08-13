«Мало людей»: журналистка Саид Шах обвинила окружение Краско в лицемерии

Близкая подруга народного артиста России, журналистка Мариана Саид Шах в разговоре с корреспондентом NEWS.ru обвинила его старое окружение в лицемерии после того, как многие из них не пришли проститься с актером. В пример она привела ситуацию с его сыном, актером Андреем Краско, которого похоронили на кладбище в Комарово в июле 2006 года.

Можно сослаться, что сейчас лето, что многие артисты в отпуске, что на дачах, что еще где-то отдыхают... Когда Андрея [Краско] хоронили в июле 2006-го — это тоже было лето. <...> Здесь были продюсеры мощные петербургские, актеры из популярных сериалов — здесь были все. Сегодня у Ивана Ивановича крайне мало людей было, только его поклонники, — подчеркнула она.

По мнению Саид Шах, Иван Краско интересовал коллег лишь тогда, когда был богат и знаменит. Она отметила, что актер, постарев и оказавшись немощным, стал не нужен тем, кто громче всех говорил о ценности дружбы с ним.

Кроме этого, я знаю, что это будет смотреть [актер] Андрей Ургант. Андрей, слова из песни не выбросишь. Дело все в том, что... Вот меня режет такое лицемерие, когда [говорят]: «дядя Ваня для нас как папа», «он называл меня папой», «моего сына внучком»... Ну и где вы? — возмутилась собеседница NEWS.ru.

Журналистка подчеркнула, что вопрос прощания — он личный и интимный, и допустила, что кто-то из тех, кто не пришел проводить Краско, мог поставить свечку за его упокой. При этом она указала, что люди из старого окружения артиста не приходили к нему в гости и не интересовались его жизнью, когда такая возможность еще была.

Никого не было. Единственное, вот супруга Михаила Сергеевича Боярского... Вот она тогда сказала добрые и хорошие слова, а так никого не было, нет. Поэтому все, что я читаю в прессе, я считаю, что это сплошное лицемерие. <...> Мы все не всегда будем молодыми, бодрыми, энергичными. Никто не минул того, что случилось с Иваном Ивановичем, — заключила она.

Ранее Саид Шах напомнила, что актер Андрей Краско построил дом у кладбища и умер спустя полгода. По ее словам, его отец Иван был очень удивлен местоположением жилища, на что его сын тогда заявил, что у него будут «самые тихие соседи».