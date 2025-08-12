Семья в восторге от этой закуски! Картофельные дольки в беконе за 20 минут!

Картофельные дольки в беконе — хрустящий восторг на углях! Ищете простую, но эффектную закуску для пикника или дачного ужина? Эти картофельные дольки в беконе станут настоящей звездой вашего стола! Всего два основных ингредиента плюс немного специй — и перед вами появится блюдо, которое исчезнет со стола моментально. Хрустящий бекон снаружи, нежная картошка внутри и неповторимый аромат дымка — что может быть лучше?

Готовим вместе:

Возьмите 2 крупные молодые картофелины (можно и обычный, но молодой лучше держит форму). Тщательно вымойте и нарежьте каждую на 6–8 долек вдоль. Не очищайте от кожуры — так картошка сохранит форму при жарке. Посыпьте дольки 0,5 ч. л. сушеного чеснока, 0,5 ч. л. итальянских трав, слегка посолите и перемешайте.

Теперь самое интересное — заворачиваем картошку в бекон. На 120 г бекона: каждый ломтик разрежьте пополам (если слишком широкий) и оберните вокруг картофельной дольки. Чтобы бекон не разворачивался, можно закрепить его зубочисткой, но обычно он хорошо прилипает сам при жарке.

Разогрейте гриль, мангал или сковороду. Выкладывайте дольки швом вниз и жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны. Бекон должен подрумяниться и стать хрустящим, а картошка — пропечься. Если используете мангал, лучше жарить на решетке, а не на шампурах.

Подавайте горячими, с овощным салатом или просто так. Эти дольки хороши и как закуска к пиву, и как гарнир к мясу. Хрустящий бекон, ароматные травы, нежная картошка — сочетание, от которого невозможно отказаться! Приятного аппетита и удачного пикника!

