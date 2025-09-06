Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 сентября, облегчение?

Суббота приносит с собой стабильно спокойную обстановку для тех, кто страдает от поллиноза. Уровень пыльцы сегодня не вызывает серьезных опасений.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в эту субботу, 6 сентября, ожидается комфортная и мягкая. Температура в течение всего дня будет держаться в районе +20–22 °C. Утром и днем ждем переменную облачность, а к вечеру небо полностью очистится и станет ясным. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 6 сентября

По данным мониторинговых ресурсов, аллергенная обстановка в городе продолжает оставаться благоприятной. Основные раздражители либо сошли на нет, либо присутствуют в незначительных количествах.

Злаки. Их пыльца практически исчезла из воздуха, уровень остается стабильно низким.

Полынь. Растение завершило период своего активного пыления. Сейчас аллергики на него не реагируют.

Плесневые грибы. Концентрация спор альтернарии и кладоспориума стабилизировалась на среднем уровне. Сухая погода не способствует их активному распространению, но и не подавляет полностью.

Таким образом, уровень пыльцы в столице сегодня низкий. Это прекрасная возможность для аллергиков провести время на свежем воздухе без риска для самочувствия. Можно смело планировать прогулки в парках и проветривать квартиры. Тем не менее стоит сохранять разумную бдительность и иметь под рукой антигистаминные препараты, так как ситуация может измениться. Ориентируйтесь на свое самочувствие.