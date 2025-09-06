Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 03:25

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 6 сентября, облегчение?

Прогноз пыльцы на 6 сентября Прогноз пыльцы на 6 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суббота приносит с собой стабильно спокойную обстановку для тех, кто страдает от поллиноза. Уровень пыльцы сегодня не вызывает серьезных опасений.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в эту субботу, 6 сентября, ожидается комфортная и мягкая. Температура в течение всего дня будет держаться в районе +20–22 °C. Утром и днем ждем переменную облачность, а к вечеру небо полностью очистится и станет ясным. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 6 сентября

По данным мониторинговых ресурсов, аллергенная обстановка в городе продолжает оставаться благоприятной. Основные раздражители либо сошли на нет, либо присутствуют в незначительных количествах.

  • Злаки. Их пыльца практически исчезла из воздуха, уровень остается стабильно низким.

  • Полынь. Растение завершило период своего активного пыления. Сейчас аллергики на него не реагируют.

  • Плесневые грибы. Концентрация спор альтернарии и кладоспориума стабилизировалась на среднем уровне. Сухая погода не способствует их активному распространению, но и не подавляет полностью.

Таким образом, уровень пыльцы в столице сегодня низкий. Это прекрасная возможность для аллергиков провести время на свежем воздухе без риска для самочувствия. Можно смело планировать прогулки в парках и проветривать квартиры. Тем не менее стоит сохранять разумную бдительность и иметь под рукой антигистаминные препараты, так как ситуация может измениться. Ориентируйтесь на свое самочувствие.

Анастасия Фомина
А. Фомина
