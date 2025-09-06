В Ростехе оценили переговоры с китайскими коллегами

Российская сторона успешно провела переговоры с китайскими коллегами, заявил в беседе с журналистами ТАСС генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Встреча состоялась в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику.

Прошли хорошо. Пока ждем ответа, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Чемезов отметил, что переговоры прошли продуктивно и стороны достигли взаимопонимания по обсуждаемым вопросам. В настоящее время российская сторона ожидает ответа от китайских партнеров по перспективным направлениям сотрудничества.

Визит российской делегации в КНР включал обсуждение вопросов технологического сотрудничества. Речь также шла о совместных проектах в различных отраслях промышленности.

Государственная корпорация «Ростех» является ключевым партнером в реализации международных проектов, включая сотрудничество с китайскими компаниями. Переговоры в рамках межправительственных встреч способствуют укреплению двусторонних экономических связей и развитию промышленного партнерства между двумя странами.

Ранее Путин заявил, что инициатива о глобальном управлении, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, является очень важной и своевременной. По его словам, она способствует позитивным отношениям между странами.