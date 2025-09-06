Путин сделал важное заявление об отечественной школе двигателестроения

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшего развития отечественной конструкторской школы двигателестроения. Соответствующее заявление прозвучало в ходе совещания по вопросам авиационного и ракетного двигателестроения, которое прошло в Самаре.

Подчеркну, необходимо и дальше <...> развивать известную во всем мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения, — отметил Путин.

Сохранение и развитие компетенций в области двигателестроения требует скоординированных действий со стороны государства, научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий. Особое внимание должно уделяться подготовке квалифицированных кадров и внедрению современных технологий в производственные процессы.

Ранее сообщалось, что предприятие «ОДК-Кузнецов», на базе которого прошла встреча, специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании газотурбинных установок для авиации и энергетики, а также ракетных двигателей. В работе совещания участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и другие политики.