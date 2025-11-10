Двое предпринимателей попытались незаконно вывезти двигатели за границу В Ярославле пресекли попытку вывезти за рубеж двигатели двойного назначения

Двое руководителей коммерческого предприятия в Ярославле предприняли попытку незаконного вывоза за границу двигателей двойного назначения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области. Там уточнили, что мужчины действовали в интересах Министерства обороны иностранного государства. Сотрудники ФСБ пресекли незаконный экспорт, передает ТАСС.

УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УФСБ России по Рязанской области пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческого предприятия Ярославля, организовавших канал незаконных поставок за рубеж продукции двойного назначения, — говорится в сообщении.

