10 ноября 2025 в 10:37

Двое предпринимателей попытались незаконно вывезти двигатели за границу

В Ярославле пресекли попытку вывезти за рубеж двигатели двойного назначения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое руководителей коммерческого предприятия в Ярославле предприняли попытку незаконного вывоза за границу двигателей двойного назначения, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области. Там уточнили, что мужчины действовали в интересах Министерства обороны иностранного государства. Сотрудники ФСБ пресекли незаконный экспорт, передает ТАСС.

УФСБ России по Ярославской области во взаимодействии с УФСБ России по Рязанской области пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческого предприятия Ярославля, организовавших канал незаконных поставок за рубеж продукции двойного назначения, — говорится в сообщении.

Ранее мужчина пытался ввезти в Казань более сотни изделий из кожи редких рептилий. По данным Федеральной таможенной службы, изъятые вещи были выполнены из кожи питона, крокодила, варана, аспидовых змей. Стоимость изделий составляет порядка 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

