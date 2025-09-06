Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 03:22

В США раскрыли, когда американские ракеты «долетят» до Киева

Украина может получить американские ракеты ERAM в этом октябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может получить первую партию управляемых ракет воздушного базирования ERAM уже в октябре текущего года, сообщает американское отраслевое издание Aviation Week & Space Technology. Первоначальная партия будет значительно меньше общих запросов Киева.

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что хотя Украина изначально планировала закупку до 3550 ракет, первая поставка будет ограничена лишь десятью единицами. По данным журналистов, передача первых ракет запланирована на октябрь, при условии успешного завершения сделки между Вашингтоном и Киевом.

Информация о возможных поставках вооружения появилась после сообщений телеканала CNN о планируемой сделке. Журналисты говорили, что договоренности будут реализованы в этом году.

Ракеты ERAM (Extended Range Air-to-Missile) представляют собой современные высокоточные средства поражения воздушного базирования с увеличенной дальностью действия. Их поставки могут усилить возможности Вооруженных сил Украины в области противовоздушной обороны и поражения наземных целей.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил возможную поставку Украине запчастей для американских ЗРК Patriot на $179 млн (около 14 млрд рублей). Также было одобрено предоставление услуг спутниковой связи Starlink еще на $150 млн (около 12 млрд рублей).

поставки
США
ERAM
Украина
