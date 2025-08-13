Песочные пирожные с джемом и помадкой по ГОСТу! Вкуснятина из детства

Песочные пирожные с джемом и помадкой по ГОСТу! Нежное лакомство из детства с идеальным балансом сладости. Эти хрустящие песочные коржи с ароматным малиновым джемом и глазурью — классика советской кулинарии. По этому рецепту получается именно тот самый вкус, который многие помнят с детства!
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло — 200 г
- Сахарная пудра — 130 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 340 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Соль — щепотка
Для начинки и помадки
- Малиновый джем — 300 г
- Сахарная пудра — 200 г
- Кипяток — 3 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление
- Размягчённое масло взбейте с сахарной пудрой и солью. Добавьте яйцо, затем просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто, разделите на 2 части. Каждую часть раскатайте между листами пергамента в пласт 22×28 см. Охладите 20 минут.
- Выпекайте по очереди при 200 °C 12–15 минут до лёгкого румянца. Первый корж смажьте джемом, аккуратно накройте вторым. Для помадки смешайте сахарную пудру с кипятком и лимонным соком до гладкой текстуры. Немедленно покройте верхний корж.
- После застывания глазури нарежьте на полоски 4–5 см шириной.
