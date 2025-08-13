Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Песочные пирожные с джемом и помадкой по ГОСТу! Вкуснятина из детства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Песочные пирожные с джемом и помадкой по ГОСТу! Нежное лакомство из детства с идеальным балансом сладости. Эти хрустящие песочные коржи с ароматным малиновым джемом и глазурью — классика советской кулинарии. По этому рецепту получается именно тот самый вкус, который многие помнят с детства!

Ингредиенты для теста

  • Сливочное масло — 200 г
  • Сахарная пудра — 130 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 340 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Соль — щепотка

Для начинки и помадки

  • Малиновый джем — 300 г
  • Сахарная пудра — 200 г
  • Кипяток — 3 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Размягчённое масло взбейте с сахарной пудрой и солью. Добавьте яйцо, затем просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто, разделите на 2 части. Каждую часть раскатайте между листами пергамента в пласт 22×28 см. Охладите 20 минут.
  2. Выпекайте по очереди при 200 °C 12–15 минут до лёгкого румянца. Первый корж смажьте джемом, аккуратно накройте вторым. Для помадки смешайте сахарную пудру с кипятком и лимонным соком до гладкой текстуры. Немедленно покройте верхний корж.
  3. После застывания глазури нарежьте на полоски 4–5 см шириной.

Ранее мы готовили творожно-яблочные коржики. Нежный десерт без вреда для фигуры!

выпечка
пироги
тесто
сладости
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
