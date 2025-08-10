Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Диетолог сравнила вред от крамбл куки с героином

Диетолог Соломатина: крамбл куки разрушает организм не меньше героина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярное печенье из США под названием крамбл куки разрушает организм не меньше героина, предупредила врач-терапевт, диетолог Елена Соломатина. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», регулярное употребление такой сладости может привести к развитию диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Такое печенье легко приведет к диабету — дальше к сердечно сосудистым заболеваниям пути. <…> Это печенье разрушает организм не меньше героина, и съев три такие в день, захочется еще. Чем больше мы будем есть, тем больше будет дозировка, — сказала Соломатина.

Она добавила, что по калорийности одно такое печенье составляет около трети суточной нормы для человека. Как утверждает диетолог, чтобы израсходовать эту энергию, необходимо пробежать 30 километров. Однако, поскольку большинство людей не двигаются так много, эти калории будут откладываться в жир, объяснила Соломатина.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова предупредила, что кофе может нанести вред организму. По ее словам, напиток может быть опасен для людей, испытывающих хронический стресс или имеющих генетическую предрасположенность к медленному выведению кофеина.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

диетологи
питание
здоровье
сладости
печенье
болезни
заболевания
наркотики
