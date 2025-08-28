День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:22

Родителям назвали идеальный завтрак школьника

Диетолог Мойсенко заявила, что школьникам на завтрак рекомендуется есть омлет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Школьникам рекомендуется есть на завтрак омлет из яиц с овощами, а также кашу, заявила «Радио 1» диетолог Римма Мойсенко. Она отметила, что такой прием пищи насытит ребенка энергией и позволит избежать сонливости.

Каша — лучший вариант для завтрака, потому что это она дает энергии и силы засчет содержащихся волокон. куриное яйцо на сегодняшний день один из редких суперфудов. Оно не может быть искусственным. Также яйцо может быть всмятку, вкрутую, пашот — как угодно, даже с овощами, — посоветовала Мойсенко.

Она также уточнила, что ребенка следует кормить не быстрорастворимыми кашами. Именно каши, которые долго варятся, сохраняют необходимые витамины и микроэлементы.

Римма Мойсенко ранее заявила, что в российских школах зачастую уделяют больше внимания стоимости порции, а не качеству продуктов. Она отметила, что в большинстве учреждений питание уже готовое.

школьники
завтраки
питание
диетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, во сколько обойдется пошив школьной формы
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.