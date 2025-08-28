Родителям назвали идеальный завтрак школьника

Школьникам рекомендуется есть на завтрак омлет из яиц с овощами, а также кашу, заявила «Радио 1» диетолог Римма Мойсенко. Она отметила, что такой прием пищи насытит ребенка энергией и позволит избежать сонливости.

Каша — лучший вариант для завтрака, потому что это она дает энергии и силы засчет содержащихся волокон. куриное яйцо на сегодняшний день один из редких суперфудов. Оно не может быть искусственным. Также яйцо может быть всмятку, вкрутую, пашот — как угодно, даже с овощами, — посоветовала Мойсенко.

Она также уточнила, что ребенка следует кормить не быстрорастворимыми кашами. Именно каши, которые долго варятся, сохраняют необходимые витамины и микроэлементы.

Римма Мойсенко ранее заявила, что в российских школах зачастую уделяют больше внимания стоимости порции, а не качеству продуктов. Она отметила, что в большинстве учреждений питание уже готовое.