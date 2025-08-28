ПВО уничтожила несколько украинских дронов над российскими регионами Три украинских дрона сбили над Курской и Белгородской областями

В четверг, 28 августа, российские дежурные средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью и один над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, это произошло с 8:40 до 13:40 по московскому времени.

С 08.40 до 13.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее жительница Самары рассказала, что проснулась посреди ночи во время атаки беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, сперва во дворе завыли бродячие собаки, а после над городом начали пролетать БПЛА. Как утверждает женщина, она своими глазами видела один из беспилотников.

До этого губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. На опубликованных кадрах видны последствия налета дронов. По данным Министерства обороны России, всего над Самарской областью сбили 21 летательный аппарат.