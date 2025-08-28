Жорин ответил, заменят ли нейросети адвокатов в будущем

Использование нейросетей в юридической практике не заменит специалистов в полном объеме, а станет для них подспорьем, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, основным препятствием для искусственного интеллекта, который обучается из открытых источников, является адвокатская тайна.

Сейчас в большинстве случаев для того, чтобы проверять те или иные документы, нужен живой, опытный специалист. Но очень скоро для того, чтобы подготовить идеальный документ, человек будет не нужен, потому что нейросеть не просто действует по какой-то базе данных, она анализирует и сложившуюся практику, и пленумы Верховного суда, и интернет на предмет мнений авторитетных и признанных юристов. Конечно, есть большие вопросы, связанные с соблюдением адвокатской тайны. В этом плане есть ограничения, но я думаю, это очень быстро разрешится. Нейросети не заменят адвокатов в том виде, в котором мы себе это представляем, а усилят, — сказал Жорин.

Он добавил, что ChatGPT уже может готовить исковые заявления, возражения, отзывы, ходатайства и ряд других процессуальных документов, а также оперативно обрабатывает большой объем информации и выявляет нарушения. По словам адвоката, на данный момент ИИ не идеально справляется с задачами юристов, однако сможет достичь абсолютного значения до конца 2025 года.

Коллеги знают, что существуют уголовные дела, которые содержат в себе десятки томов уголовного дела. И, допустим, адвокат, изучая, неоднократно читая эти материалы, может в какой-то момент забыть или не вспомнить, в каком месте и что написано. Ему нужно оперативно это все найти. Если загрузить в нейронную сеть все эти документы, то все можно находить очень быстро, систематизировать, и это на самом деле очень удобно, — добавил Жорин.

