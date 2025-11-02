Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 14:58

Во Франции решили переложить часть работы полиции на ИИ после кражи в Лувре

Глава МВД Франции Нуньес предложил анализировать записи с камер с помощью ИИ

Фото: Giorgos Papadopoulos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недавний резонансный инцидент с ограблением Лувра демонстрирует необходимость внедрения систем алгоритмического анализа видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в интервью Le Parisien. Он пояснил, что физически невозможно обеспечить наблюдение полицейскими за всеми четырьмя тысячами камер Парижа.

Нуньес отметил, что в настоящее время применение подобных технологий носит экспериментальный характер и требует специального разрешения. Для постоянного мониторинга во время Олимпийских игр 2024 года потребовалось принятие отдельного парламентского закона, аналогичная процедура ожидается и к Играм 2030 года.

Что касается усиления безопасности в музеях, Нуньес указал на сложности реализации таких мер, включая высокую стоимость и архитектурные ограничения. Тем не менее МВД уже направило соответствующие инструкции префектам и региональным управлениям по культуре, а также распорядилось усилить патрулирование в общественных пространствах рядом с музеями, пояснил он.

19 октября в Лувре произошло дерзкое похищение: из музея вынесли восемь ценных предметов из коллекции украшений Наполеона и Жозефины. Преступники действовали вчетвером, используя автолестницу и электроинструменты. Они проникли в галерею Аполлона, где хранились исторические драгоценности, и забрали с собой ожерелья, серьги, диадему, брошь, декоративный бант и тиару.

Франция
Лувр
полиция
искусственный интеллект
