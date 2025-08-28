День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:33

«Было бы выгодно»: в Бундестаге объяснили, заработает ли «Северный поток»

Депутат Бундестага Шмидт: американский инвестор восстановит «Северный поток»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Американский инвестор восстановит газопровод «Северный поток», заявил NEWS.ru депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт. По его словам, вопрос заключается в том, под чьим управлением и как будет выглядеть новая конфигурация собственников или операторов. Шмидт отметил, что ходят слухи об инвесторе, который близок к администрации президента США Дональда Трампа.

Например, ходят слухи об американском инвесторе, близком к администрации Трампа, который готов взять на себя восстановление и операторскую деятельность, то есть, по сути, выкупить «Северные потоки». Для американцев это было бы даже выгодно, поскольку изначально «Северные потоки» были для них «костью в горле». Они не желали сближения Российской Федерации и Германии, — поделился политик.

Депутат допустил, что именно поэтому экс-президент США Джо Байден публично обещал «положить конец» газопроводам. По мнению Шмидта, если «Северные потоки» окажутся в руках американского инвестора, это позволит Вашингтону повлиять на поставки и контролировать газовый поток.

Хотя Германия и Европейский Союз всячески открещиваются от возможности возобновления поставок, я не исключаю, что если процесс сдвинется с мертвой точки и будут достигнуты договоренности, «Северные потоки» снова заработают в ближайшее время, — заключил Шмидт.

Ранее депутат заявлял, что расследование по подрыву газопроводов могло активизироваться из-за разборок внутри Украины. Парламентарий отметил, что это дело может быть попыткой убрать некую политическую фигуру.

Германия
США
Северный поток
инвесторы
Бундестаг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.