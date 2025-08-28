Американский инвестор восстановит газопровод «Северный поток», заявил NEWS.ru депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт. По его словам, вопрос заключается в том, под чьим управлением и как будет выглядеть новая конфигурация собственников или операторов. Шмидт отметил, что ходят слухи об инвесторе, который близок к администрации президента США Дональда Трампа.

Например, ходят слухи об американском инвесторе, близком к администрации Трампа, который готов взять на себя восстановление и операторскую деятельность, то есть, по сути, выкупить «Северные потоки». Для американцев это было бы даже выгодно, поскольку изначально «Северные потоки» были для них «костью в горле». Они не желали сближения Российской Федерации и Германии, — поделился политик.

Депутат допустил, что именно поэтому экс-президент США Джо Байден публично обещал «положить конец» газопроводам. По мнению Шмидта, если «Северные потоки» окажутся в руках американского инвестора, это позволит Вашингтону повлиять на поставки и контролировать газовый поток.

Хотя Германия и Европейский Союз всячески открещиваются от возможности возобновления поставок, я не исключаю, что если процесс сдвинется с мертвой точки и будут достигнуты договоренности, «Северные потоки» снова заработают в ближайшее время, — заключил Шмидт.

Ранее депутат заявлял, что расследование по подрыву газопроводов могло активизироваться из-за разборок внутри Украины. Парламентарий отметил, что это дело может быть попыткой убрать некую политическую фигуру.