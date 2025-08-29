Хитовые макаруны готовим сами — французский десерт за копейки

Французское печенье макаруны — это изысканный десерт, который покоряет нежностью и идеальной текстурой. При кажущейся сложности его можно приготовить дома, если знать несколько ключевых секретов. Эти воздушные пирожные с хрустящей корочкой и тающей начинкой станут украшением любого праздничного стола.

Для теста смешивают 110 г миндальной муки, 210 г сахарной пудры и щепотку соли. Отдельно взбивают 3 белка с 50 г сахара до устойчивых пиков, добавляют гелевый краситель. Сухие ингредиенты просеивают в белковую массу и аккуратно замешивают тесто. Отсаживают кружки на пергамент и оставляют на 30 минут для образования корочки. Выпекают 20 минут при 140 °C. Для крема взбивают 50 г сливочного масла с 80 г сахарной пудры, щепоткой соли и 2 ст. л. молока.

