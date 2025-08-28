День знаний — 2025
28 августа 2025 в 23:01

Шоколадный брауни без лишних хлопот: на второй день он только вкуснее

Шоколадный брауни — это нежное влажное лакомство с насыщенным какао-вкусом, плотной текстурой и хрустящей корочкой сверху. Вкус — это гармония горьковатого шоколада и сладкой сахарной нотки с едва уловимой ванилью.

Рецепт без лишних хлопот: в миске растопите 100 г сливочного масла с 100 г темного шоколада (можно в микроволновке 1–2 минуты). Добавьте 150 г сахара, 2 яйца, щепотку соли и 1 ч. л. ванильного экстракта — взбейте венчиком. Всыпьте 80 г муки и 2 ст. л. какао, перемешайте до гладкости. Вылейте тесто в форму (20 × 20 см), застеленную пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут (центр должен остаться чуть влажным).

Дайте остыть 10 минут, затем нарежьте на квадратики — у вас получится 12 порций невероятно шоколадного, слегка липкого брауни, который идеально сочетается с шариком мороженого или свежими ягодами! Храните в герметичном контейнере — на второй день десерт только вкуснее.

Ранее стало известно, как приготовить диетический тирамису с творожным кремом: десерт с калорийностью йогурта.

