29 августа 2025 в 07:07

Девяти российским регионам спишут долги по бюджетным кредитам

Мишустин пообещал списать долги по бюджетным кредитам девяти регионам

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство России спишет долги по бюджетным кредитам еще девяти регионам страны, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабинета министров. Он подчеркнул, что речь идет о сумме в размере 25,5 млрд рублей. Задолженности спишут тем регионам, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали другие важные задачи.

По поручению президента действует специальный механизм, который, напомню, позволяет списывать две трети задолженности по бюджетным кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры и финансировали ряд других важных задач, — сказал Мишустин.

Он уточнил, что такое решение поможет облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему регионов. Предполагается, что это позволит улучшить качество жизни граждан. Долги спишут таким субъектам, как Башкирия, Ингушетия, Удмуртия, Хакасия, а также Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской и Томской областям.

Ранее Мишустин поручил завершить к 1 сентября все работы по подготовке образовательных учреждений. Он призвал взять ситуацию под строгий контроль.

