Крупнейший производитель тормозной аппаратуры получит 2,5 млрд рублей

Завод «Рославльские тормозные системы» получит 2,5 млрд рублей на обновление, рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в Max. Глава региона сообщил, что в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение с Государственным научным центром РФ «НАМИ». По его словам, соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Новое соглашение предусматривает повышение производственного потенциала предприятия. На эти цели будет предоставлена субсидия от Министерства промышленности и торговли России в размере 2,5 млрд рублей, — рассказал губернатор.

По словам Анохина, предприятие выпускает более 80 типов и свыше 220 вариантов аппаратов пневматического тормозного привода для различных транспортных средств. Производственные мощности включают 10 основных цехов и участков, которые оснащены современным оборудованием — всего 909 единиц, добавил губернатор.

Ранее парламентарий Алексей Говырин рассказал, что Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год. Он включает меры поддержки сельского туризма и предпринимателей, которые работают в регионах. По его словам, государство продолжит субсидировать фермерские хозяйства и сельхозкооперативы.