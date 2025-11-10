Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:57

В Госдуме назвали главное условие роста производительности труда в России

Депутат Говырин: переобучение сотрудников повысит производительность труда в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Переобучение сотрудников является главным условием для роста производительности труда в России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, сегодня на фабриках и заводах формируются команды, которые пересматривают привычные процессы и внедряют бережливые технологии.

Рост производительности труда сегодня становится одной из главных тем экономического развития РФ. За последние семь лет этот показатель вырос на 8,2%. К 2030 году поставлена цель увеличить это значение на 20,7%, и пятую часть результата должен обеспечить федеральный проект «Производительность труда». Сегодня он работает в реальной жизни предприятий. На фабриках и заводах формируются команды, которые пересматривают привычные процессы. Сотрудники проходят обучение по стандартам бережливого производства, осваивают методы анализа и проектирования рабочих процессов, — пояснил Говырин.

Парламентарий отметил, что во многих крупных компаниях обучение уже проходят тысячи сотрудников. По его словам, большинство инициатив касается именно человеческих решений — оптимизации организации участков и распределения задач. Депутат добавил, что это дает ощутимый результат: скорость строительства растет, расходы сокращаются, а сотрудники начинают ценить свою инициативу.

Есть кейсы, как в крупных компаниях обучение проходят тысячи сотрудников. Большинство инициатив касается именно человеческих решений — как организовать участок, чтобы люди меньше тратили усилий, как распределить задачи, чтобы качество оставалось высоким даже при большом объеме работы. В итоге эти предложения дают ощутимый результат: скорость строительства растет, расходы сокращаются, а сотрудники ощущают реальную ценность своей инициативы. Также многие компании производительность рассматривают как элемент корпоративной культуры, — подытожил Говырин.

Ранее стало известно, что в рамках форума «Производительность 360», который проходил в Москве, обсуждалась роботизация российской промышленности. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов представил участникам проекты роботизированных систем. Участники форума также обсудили ряд факторов роста производительности труда в Москве и формат бережливого производства.

