В Госдуме ответили, как ускорить автоматизацию российского бизнеса Депутат Говырин: бизнес в РФ может получить субсидию до 50% на автоматизацию

Российские предприятия могут получить субсидию до 50% на внедрение автоматизированных систем, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, отечественные компании нацелены на то, чтобы занять ведущие позиции в области автоматизации.

До 2030 года Россия должна внедрить в технологические процессы порядка 80 тыс. промышленных роботов и войти в топ-25 мировых лидеров по автоматизации. Сейчас финансирование федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации» на ближайшие пять лет определено на уровне 130 млрд рублей. По станкостроению и робототехнике запущено почти 20 мер поддержки. Промышленные компании имеют возможность получить субсидию до 50% — на роботизацию и автоматизацию, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что России необходимы собственные роботы и автоматизированные линии для обеспечения технологического суверенитета. Для этого, по его словам, нужна мотивация: предприятия, включая малые технологические компании, должны видеть перспективы роботизации, иметь финансовые ресурсы и квалифицированные кадры.

Необходимо дополнительно стимулировать бизнес, в том числе малый и средний. Нужно проанализировать с учетом мнения практиков, какие из мер работают, а какие — нет. Эту тему рассмотрим в проектной рабочей группе Экспертного совета при комитете по МСП в Госдуме, созданной по моей инициативе, — резюмировал Говырин.

Ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что предприниматели получили более 100 млрд рублей льготного финансирования через Цифровую платформу МСП.РФ. По его словам, с момента запуска платформы в 2022 году российский бизнес получил государственную поддержку на сумму 101,3 млрд рублей.